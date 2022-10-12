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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi

AA

KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, akademisyenler tarafından yapılan patent başvurularında 16'sı "ulusal patent" türünde, 5'i ise "faydalı model" türünde olmak üzere 21 başvuru tescil aldı.

Açıklamada, sanayi ile ilgili mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak endüstriyel mülkiyet haklarının etkin korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlayarak ve uluslararası platformlarda etkin rol oynayarak milli teknoloji hamlesi doğrultusunda ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimine hizmet etme misyonu ile hareket eden Türk Patent ve Marka Kurumunun, KTÜ'lü araştırmacıların buluşlarını tescil ettiği belirtildi.

Ulusal patent türünde tescil alan akademisyenler ve buluşları şöyle:

"Prof. Dr. Kadir Türk ve Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Mahmutoğlu, Sualtı Doğalgaz Boru Hatlarındaki Sızıntı Tespit Sistemi. Prof. Dr. Kamil Çoşkunçelebi, Bilimsel Amaçlı Taşınabilir Bitki Kurutma Düzeneği. Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu, Doç. Dr. Arzu Özel, Doç. Dr. Burak Barut ve Öğretim Görevlisi Turgut Keleş, Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Akciğer, Karaciğer, Meme ve Melanoma Kanser Türlerine Karşı In Vıtro Antikanser Etkili Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği. Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu, Doç. Dr. Tayfun Arslan ve Doç. Dr. Murat Şentürk, Asetilkolinesteraz İnhibitör Etkili Suda Çözünür Kobalt Ftalosiyanin Bileşikleri ve Bunların Sentez Yöntemi. Öğretim Görevlisi Kerim Sönmez, Prof. Dr. Ahmet Kaya ve Öğretim Görevlisi Muhammed Safa Kamer, Kaska Yerleştirilmiş Dikey Eksenli Rüzgar Türbini. Prof. Dr. Ahmet Yaşar, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Faiz ve Mehmet Ziya Hacımurtazaoğlu, Gözeneksiz Yüzeylerde Uygulanan Süper Glu Yöntemi ile Oluşan Vücut İzlerinin 4'-Hidroksiantosiyanin Bileşiği İle Boyanarak Görünür Hale Getirilmesi. Emre Akçalı ve Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Anılan, Dalga Kıran Modelli Ayaklı Tip Geçirgen Tersip Bendi.

Araştırma Görevlisi Demet Bal, Dr. Öğretim Üyesi Nursemin Ünal, Dr. Öğretim Üyesi Emine Bayrak Aykan, Dr. Öğretim Üyesi Bediye Öztaş ve Yaren Karaaslan, Prone Pozisyon Yastığı Değişim Aparatı. Doç. Dr. Safiye Emirdağ Öztürk, Prof. Dr. Nurettin Yaylı ve Prof. Dr. Nuran Kahriman, Gypsogenin Türevi ile Kalkon Bileşiklerinin Yeni Yarı Sentezi ve Bu Türevlerinin İnsan Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Çalışmaları. Prof. Dr. Abdulkadir Malkoçoğlu ve Rıza Durakbaşı, Açısı Ayarlanabilir Bıçaklı Bir Silindir. Doç. Dr. Önder Aydemir, Dr. Öğretim Üyesi Cemaleddin Şimşek, Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Bilge Han Tozlu, Elektronik Burun Kullanılarak Kişinin Nefes Bilgisinden Kalp Krizi Teşhis Metodu. Prof. Dr. İbrahim Alp, Dr. Öğretim Üyesi Sadiye Kantarcı ve Abdou Azizi Younpoungam, Farklı Auxhgy Formlarında Bulunabilen Au-Hg Metal Alaşımlarından Cıva ve Altının Birlikte Kazanımı ve Birbirinden seçimli Olarak Ayrılması İçin Bir Yöntem ve Alternatif Reaktifler. Doç. Dr. Temel Varol, Prof. Dr. Aykut Çanakçı, İki Katmanlı Cu/Cu-Cr-Zn Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretimi. Prof. Dr. Metin Hüsem ve Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İstemihan Coşğun, 3 Bileşenli Modüler Sismik Enerji Sönümleyici. Öğretim Görevlisi Kerim Sönmez, Kaan Öztürk ve Ahmet Sevim, Sızdırmaz Kap. Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ölmez, İsmail Ergun, Deniz Dibi Temizleme ve Destek Robotu."

Faydalı model türünde tescil alan akademisyenler ve buluşları ise şunlar:

"Dr. Öğretim Üyesi Şüle Bıyık Bayram, Dr. Öğretim Üyesi Emel Gülnar, Prof. Dr. Nurcan Çalışkan, İntramüsküler Enjeksiyon Alanı Belirleme Aracı. Prof. Dr. Kenan Gelişli ve Halit Aydın, Kartuşlu Roketatar Tüfeği. Doç. Dr. Betül Saraç, Araştırma Görevlisi Bedir Ünver, Araştırma Görevlisi Dursun Saral, Dr. Öğretim Üyesi Samet Gürgen, Kreynli Hasta Müdahale Gemisi. Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, Doç. Dr. Erdinç Şahin, Limana Vuran Deniz Dalgasından Elektrik Üreten Bir Sistem. Prof. Dr. Dilek Çilingir, Araştırma Görevlisi Demet Bal, Dr. Öğretim Üyesi Sinan Köse, İmmobil Hasta Yatakları İçin Ayarlanabilir Baş ve Boyun Destekli Değişken Açılı Modüler Yastık Ünitesi."

Açıklamada, "Ulusal patent başvurusu ve faydalı model başvurusu tescil alan üniversitemizin akademisyenlerini ve buluşçuları tebrik eder, üniversitemize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri de kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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