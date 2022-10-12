En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobilde ve içindeki M.B.P. ve M.S.A'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, Y.Y'nin otomobilinde ve üzerinde yaptıkları aramada da 61,9 gram metamfetamin buldu.

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Y.B'nin evinde yapılan aramada 85 gram esrar, bahçesinde ise 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlıların gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.