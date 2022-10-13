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Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

AA

Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Hırsafa Yaylası'nda ot biçen Asiye İnce'nin omuzuna yorgun mermi isabet etti.

Omuzunda acı hisseden İnce, yakınlarının yardımıyla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İnce'nin omuzundaki mermi çekirdeği ameliyatla çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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