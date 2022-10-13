Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlara seslendi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlara seslendi:

AA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlara seslendi:

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geleceğin Trabzonspor'unun inşa edildiğini ifade etti.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'a geldiği ilk gün en çok istediği şeyin şampiyonluk olduğuna belirtti. Şampiyonluğa şehrin ve kulübün ihtiyacı olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Bütün planlarımızı bu hedef üzerine kurduk. Uzun bir bekleyişten sonra ligi domine ederek, gelen şampiyonluk, hepimizi mutlu etti, coşkuyla kutlandı ve tarihteki yerini aldı. Beni tanıyanlar bilir, 'geçmişle övünmek zaman kaybıdır' derim. Geçmişte kazandıklarımızı geleceğimize nasıl taşırız derseniz, işte bunu da çok önemserim."

Avcı, her sezonda takımlarda bazı değişikliklerin olduğuna vurgu yaparak, "Bizde de oldu. Ama bizdeki değişiklikler, geleceğin Trabzonspor'unu şekillendirmek için oldu. Bir sonraki sezonu değil, takımın geleceğini düşünerek oldu. Sezonun ilk 10 haftasını değil, tanımını hedefleyerek oldu. Uzun yıllar sonra 1 kez şampiyon olmayı değil, her sene zirvede olmayı planlayarak oldu. Önce zihinlerde, sonra sahada, daima zirvede kalacak, kalıcı bir şampiyonluk kültürü yaratmak için oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin ve ekibinin başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerine çok şey borçlu olduklarını işaret ederek, "Büyük fedakarlık gösterdiler. Geçen sezon boyu olduğu gibi, sabretmesi hiç de kolay olmayan bu sancılı dönüşüm sürecinde de bize inandılar. Trabzonspor'un yeniden şekillenme hayaline destek verdiler. Kendilerine ve bu dönüşüm sürecini bilinçli ve aklıselim ile fark eden, destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.


- Geleceğin Trabzonspor'u

Twitter hesabını açtığı günden itibaren kendisine yazılan her kelimeyi önemsediğine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Ben ve ekibim yazdıklarınızı okuyoruz. Bu takıma olan sevginize, desteğinize yapıcı eleştirilerinize büyük saygı duyduğum için ve içinizde oyunu okuma yeteneği yüksek, bilinçli bir zümre olduğu için, bu mektubu ilk kez ve sadece buradan paylaşıyorum.

Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şey bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama şunu biliyorum, geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor (İyi niyetli olmayanlar, bu cümleye bakıp takımın yaş ortalamasından bahsedebilir. Ama siz her demecimi takip edenler, ne demek istediğimin farkındasınız). Bir bütün olarak bunu ne kadar hızlı fark eder, takımınıza kayıtsız, şartsız destek olursanız, bu düş o kadar hızlı gerçekleşecek. İşte bu yüzden bazı şeyleri aracısız, kesintisiz, en yalın haliyle duyun, meselelere dışarıdan değil içerden bakın, bakış açınızı ve kalbinizi genişletin. Bu takıma, oyunlarına, yönetimine, hedeflediklerine, kayıtsız şartsız güvenin istiyorum. Unutmayın, biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik. Bu takıma, bu toprağın çocuklarına, ailemizin her yeni evladına, anlık sonuçlarına yenilmeden, bir bütün olarak güvenin, eskisinden daha çok inanın ve bunu onlara hissettirin. Son olarak... Kasım ayına az kaldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına ...
Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
(Görüntülü)BAHÇEDE OT BİÇERKEN YORGUN MERMİ İLE YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAHÇEDE OT BİÇERKEN YORGUN MERMİ İLE ...
Trabzon'da "O Sene Bu Sene" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Trabzon'da "O Sene Bu Sene" fotoğraf yarışmasının ...
Bahçede ot biçerken yorgun mermi ile yaralandı
YEREL HABERLER Bahçede ot biçerken yorgun mermi ile yaralandı
Somon ihracatı 9 ayda yüzde 142 artarak 271 milyon doları buldu
YEREL HABERLER Somon ihracatı 9 ayda yüzde 142 artarak 271 milyon ...
Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına ...
Trabzonspor, Monaco maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco maçına hazır
Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha farklı bir takım olacak
YEREL HABERLER Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha ...
Trabzonspor-Monaco maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor-Monaco maçına doğru
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ...
Abdullah Avcı: Gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek
Trabzonspor-Monaco maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor-Monaco maçına doğru
KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi
YEREL HABERLER KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi
Engelliler yararına bilet satan kadına tokat kamerada
YEREL HABERLER Engelliler yararına bilet satan kadına tokat kamerada
Milli boksör, ameliyat olup ara verdiği ringlere profesyonel olarak döndü
YEREL HABERLER Milli boksör, ameliyat olup ara verdiği ringlere ...
Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek
Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak
(Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, TÜRKİYE&#039;NİN YÜZYILI OLACAK (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, ...
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Trabzon'da ...
Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı ...
(Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, TÜRKİYE&#039;NİN YÜZYILI OLACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, ...
Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.