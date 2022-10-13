Trabzonspor-Monaco

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TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Monaco arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Bardhi, Umut Bozok

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder





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