Trabzonspor-Monaco

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Monaco arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Bardhi, Umut Bozok
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder
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