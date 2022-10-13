Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Bardhi, Umut Bozok

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder

Gol: Dk. 44 (kendi kalesine) Sarr (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bardhi, Dk. 37 Djaniny (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada Embolo'nun ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

18. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Bakasetas'ın meşin yuvarlağı Umut Bozok'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta çıktı.

20. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında gelişen konuk takım atağında, Fofana'nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere gönderdi.

31. dakikada Denswil'in uzaktan şutunda, kaleci Nübel yerden sekerek üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın şutunda, kaleci Nübel topa sahip oldu.

39. dakikada Djaniny'in hatalı pasında, Uğurcan Çakır kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

40. dakikada ceza alanına doğru sokulan Gbamin'in şutunda, kaleci Nübel, topu kornere çeldi.

42. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nübel, topu kontrol etti.

44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel'in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr'a çarparak filelere gitti: 1-0

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor-Monaco maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Monaco maçından notlar
Abdullah Avcı: Fırtına olup esmek için geldik
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Fırtına olup esmek için geldik
Trabzonspor-Monaco
YEREL HABERLER Trabzonspor-Monaco
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlara seslendi:
YEREL HABERLER Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ...
Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına ...
Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
(Görüntülü)BAHÇEDE OT BİÇERKEN YORGUN MERMİ İLE YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAHÇEDE OT BİÇERKEN YORGUN MERMİ İLE ...
Trabzon'da "O Sene Bu Sene" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Trabzon'da "O Sene Bu Sene" fotoğraf yarışmasının ...
Bahçede ot biçerken yorgun mermi ile yaralandı
YEREL HABERLER Bahçede ot biçerken yorgun mermi ile yaralandı
Somon ihracatı 9 ayda yüzde 142 artarak 271 milyon doları buldu
YEREL HABERLER Somon ihracatı 9 ayda yüzde 142 artarak 271 milyon ...
Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da narkotik operasyonlarında 4 kişi gözaltına ...
Trabzonspor, Monaco maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco maçına hazır
Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha farklı bir takım olacak
YEREL HABERLER Monaco Teknik Direktörü Clement: Karşımızda çok daha ...
Trabzonspor-Monaco maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor-Monaco maçına doğru
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ...
Abdullah Avcı: Gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek
Trabzonspor-Monaco maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor-Monaco maçına doğru
KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi
YEREL HABERLER KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi
Engelliler yararına bilet satan kadına tokat kamerada
YEREL HABERLER Engelliler yararına bilet satan kadına tokat kamerada
Milli boksör, ameliyat olup ara verdiği ringlere profesyonel olarak döndü
YEREL HABERLER Milli boksör, ameliyat olup ara verdiği ringlere ...
Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek
Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak
(Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, TÜRKİYE&#039;NİN YÜZYILI OLACAK (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.