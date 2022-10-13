Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Bardhi, Umut Bozok

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder

Gol: Dk. 44 (kendi kalesine) Sarr (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bardhi, Dk. 37 Djaniny (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada Embolo'nun ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

18. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Bakasetas'ın meşin yuvarlağı Umut Bozok'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta çıktı.

20. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında gelişen konuk takım atağında, Fofana'nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere gönderdi.

31. dakikada Denswil'in uzaktan şutunda, kaleci Nübel yerden sekerek üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın şutunda, kaleci Nübel topa sahip oldu.

39. dakikada Djaniny'in hatalı pasında, Uğurcan Çakır kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

40. dakikada ceza alanına doğru sokulan Gbamin'in şutunda, kaleci Nübel, topu kornere çeldi.

42. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nübel, topu kontrol etti.

44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel'in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr'a çarparak filelere gitti: 1-0

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.









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