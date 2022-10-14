Trabzonspor-Monaco maçının ardından

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 yenen Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, rakipleri karşısında çok net bir skorla galip geldiklerini belirterek, takım arkadaşlarını kutladığını söyledi.

Uğurcan Çakır, maçın ardından yaptığı açıklamada, takım halinde çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Deplasmandaki oyuna iyi başlamıştık ama 10 kişi kalınca biraz dezavantaj oldu bizim için. Orada da istediğimizi aslında yapıyorduk ama eksik oynamak çok zor. Monaco, çok iyi bir takım. Tabii daha iyi olmamız lazımdı. Bu maç onun bir telafisi oldu aslında. Çok net bir skorla, galibiyetle ayrıldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona iyi başladığını ancak sonra sakatlık geçirdiğini dile getiren Uğurcan Çakır, "15-20 gün hiçbir şey yapamadım. Tabii toparlanmam, maç ritmini bulmam biraz zaman aldı. Şu anda kendimi yüzde 100'e yakın hissediyorum. Performansımı yükselterek devam etmek istiyorum. Sakatlık, biraz geriye getirdi. Sezon başı gerçekten çok kuvvetli başlamıştım. Takım halinde çok iyi başlamıştık. Ama şimdi yüzde 100'e yakınım diyebilirim." şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır, grupta iddialarını sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Kasımpaşa beraberliği oldu, istediğimiz oyunu oynayamamıştık. Pozisyonlarımız vardı ama skoru alamadık. Beşiktaş maçı çok zor, iyi bir takıma karşı oynayacağız, biz de kalitemizi biliyoruz. Geçen senenin şampiyonu biziz, her kulvarda ilerlemek istiyoruz. Bu maçta yüzde 100'ümüzü verip galip gelmek istiyoruz. Geçen maçta taraftar biraz sıkıntılıydı ama bu maç çok iyiydi. Biz de bu takımın taraftarıyız. Böyle destekledikleri, yanımızda oldukları sürece mağlup olmayız. Ne zamandır iç sahada mağlup olmuyoruz. İçeride her maçın favorisi biziz. Hepsine teşekkür ediyoruz."

Yusuf Erdoğan ise "Avrupa Ligi'nde devam etmek için önemli maçtı. Hem iyi oyun hem iyi skorla taraftarımızın desteğiyle birlikte önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.





- Bardhi: "Önemli bir adım attık"





Karşılaşmada bir gol atan Enis Bardhi de gururla ayrıldıkları bir maç olduğunu belirterek, "Gururlu bitirdiğimiz bir gece oluyor. Takım olarak harika bir maç ortaya koyduk. Bizim için unutulmaz, çok güzel bir maç oldu. Önemli bir adım attık." dedi.

Bardhi, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin ise şunları söyledi:

"Herhangi bir maça başladığınızda hangi maçı oynarsanız oynayın skoru bilemezsiniz. Sahada en iyisini yapmaya çalışırsınız, en iyi skoru almaya çalışırsınız. Kaç tane gol atacağınızı, kaç tane gol yiyeceğinizi bilemezsiniz. Monaco maçına çok konsantre başladık, bunun da herkes tarafından görüldüğünü düşünüyorum. Maçı ne kadar istediğimizi gösterdik. Bu maç sırasında, öncesinde Beşiktaş maçını çok düşünmüyorsunuz, sadece önünüzdeki maçı düşünüyorsunuz. Hem lig hem Avrupa'da mücadele ediyoruz, başarılı sonuçlar almaya çalışıyoruz. Bu sonuç bize olumlu yansıyacaktır."

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