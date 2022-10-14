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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takımın "kaptan ağabeyi" hentbola tutkusuyla örnek oluyor

AA

Takımın "kaptan ağabeyi" hentbola tutkusuyla örnek oluyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 37 yaşındaki takım kaptanı Samet Kaynak, hem öğretmenlik mesleğini sürdürüyor hem de sahalarda ter döküp, genç sporculara örnek oluyor.

Trabzon'da küçük yaşlarda hentbolla tanışan ve ilkokul 4'üncü sınıfta lisansını alan Kaynak, bir süre altyapılarda oynadı. Ardından 2001'de Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünü kazanan Kaynak, eğitimini sürdürürken, hentbol kariyerine ara vermeden devam etti.

Hentbolda Süper Lig'in yanı sıra, yıldız, genç ve A Milli Takım'da defalarca forma giyen Kaynak, bu süreçte öğretmenlik mesleğini de eline aldı.

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Çiftlik Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Kaynak, bir yandan da Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyespor'da yeni başarılar elde etmek için ter döküyor.

Ekip arkadaşlarının kendisinden yaşça küçük olmasından dolayı "Ağabey" görevini de üstlenen Kaynak, hentbola tutkusuyla örnek oluyor.

Takımın kaptanı ve sol kanat oyuncusu Kaynak, başarılarını taçlandırmak için yaşın engel olmadığını sahadaki mücadelesiyle gösteriyor.


- "Ölene kadar bu sporun içinde olacağım"


Antrenmanlarını yoğun tempoda sürdüren Samet Kaynak, AA muhabirine, hentbolla küçük yaşlarda tanıştığını söyledi.

Ailesinin hentbolun içinden gelmesi nedeniyle zorluk çekmediğini dile getiren Kaynak, "Süreçte yıldız, genç, A milli takımlarda görev aldım. Öğretmenliğimi de hentbola borçluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak, hentbolun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Hentbol benim için artık yaşam biçimi oldu. Yaş kaç olursa olsun önemli değil, kopamıyorum. Zaten takım çok genç bir ekip. İçlerinde en büyük abi olarak ben durmaktayım. Çoğu lise öğrencisi. Onlar da hentbol sayesinde geleceklerini yakalamaya çalışıyor." diye konuştu.

Arkadaşlarına ve çevresine örnek olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydeden Kaynak, öğretmenlik yaptığı okulda da öğrencileri spora yönlendirmek için çaba sarf ettiğini anlattı.

Ahmet Kaynak, hentbolu bırakmayı asla düşünmediğini vurgulayarak, "Ölene kadar bu sporun içinde olacağım. Bundan da mutluluk duyacağım." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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