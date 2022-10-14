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Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

AA

Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği'ne başvuran 17 yaşındaki hasta, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, aşırı terleme şikayeti nedeniyle Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği'ne başvuran Gürcistan uyruklu Omarı Bekadze'ye, "primer hiperhidroz" tanısı konuldu.

Bekadze, Prof. Dr. Celal Tekinbaş liderliğindeki ekip tarafından "Vats Sempatektomi" tekniği olarak adlandırılan kapalı ameliyat yöntemiyle tedavisi sonrası taburcu edildi.

Prof. Dr. Tekinbaş, hiperhidrozun çoğunlukla avuç içi, koltuk altı, ayakların ve yüzün aşırı terlemesiyle seyreden bir hastalık olduğunu belirterek, "Enfeksiyon, ilaç kullanımı, metabolik ve endokrin bozuklukları gibi nedenlerin nadiren tetiklediği aşırı terleme hastalığında, çoğu hastada altta yatan herhangi organik bir sebep bulamayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyguladıkları Sempatektomi tekniğinin, bu hastalığın en etkili ve konforlu tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Tekinbaş, "Koltuk altından bir santimetrelik kesiler ve kapalı yöntem ile operasyonu kolayca gerçekleştiriyoruz. Komplikasyon gelişme riski de çok düşük oluyor. Hastalarımız hızlıca iyileşip neredeyse ertesi gün işbaşı yapabilecek durumda oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bekadze de Tekinbaş ve ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Çok terlediğim için çocukluğumdan beri hemen her gün büyük sıkıntılar yaşadım. Kimseyle tokalaşamıyordum, açık renk kıyafetler giyemiyordum. Bu durum sosyal hayatımı çok olumsuz etkiliyordu. Bu kadar kolay bir ameliyatla iyileştiğim için çok mutluyum. Bu hastalıktan bu kadar kolay kurtulabileceğimi bilseydim çok daha önce buraya gelirdim. KTÜ Farabi Hastanesi, bu konuda uzmanlaşmış. Bu hastalıktan mustarip olan herkesi Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi olmasını tavsiye ederim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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