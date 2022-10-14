Trabzonspor Kulübü'nden eski futbolcu Ali Kemal Denizci'ye geçmiş olsun mesajı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, kaza geçiren Yönetim Kurulu Danışmanı ve eski futbolcusu Ali Kemal Denizci'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, eski milli oyuncu Denizci'nin motosiklet çarpması sonucu kaza geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazayı hafif yaralı bir şekilde atlatan Ali Kemal Denizci, hastanede kontrol amaçlı tedavi altına alınmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.













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