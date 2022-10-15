Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 9 hafta sonunda 17 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 18 puanı bulunan Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon'a dönmeyi hedefliyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.



Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Monaco maçında aşil tendonunda ağrı hissederek oyundan çıkan Hüseyin Türkmen'in durumu da yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Bordo-mavililer, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla İstanbul'a gidecek.

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