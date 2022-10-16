Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi.



TTB'den yapılan açıklamaya göre, iki listeyle gidilen seçimde 182 üyeden 162'si oy kullandı. Ergan'ın listesi 87, Sebahattin Arslantürk'ün listesi 74 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Ergan'ın yeniden başkan seçildiği seçimde, TTB meclisinde görev alacak 14 üye belirlendi.



Açıklamada, TTB meclisi seçim kurulu kararı ile listelerin kesinleşmesinden sonra toplanarak kendi aralarından meclis başkanı, 2 meclis başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesini seçeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.