Trabzon'daki meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem harçlıklarını çıkarıyor

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TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meslek lisesi öğrencileri hem öğreniyor hem de üretime katkı sağlayıp harçlıklarını çıkarıyor.

Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında 23 öğrenci ve 6 öğretmenden oluşan ekip oluşturdu.

Geçen yıldan bu yana okullar için sıra ve masa, kütüphaneler için eşyalar ile maske üreten ekip, bugünlerde il genelindeki okullara sipariş üzerine tenis masaları üretiyor.

Öğrencileri çalıştıkları atölyede ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının özellikle son dönemlerde mesleki eğitime ve meslek liselerine büyük önem verdiğini söyledi.

Bakan Mahmut Özer'in, meslek lisesi öğrencilerinin özellikle üretimin içerisinde olmalarını ve katkı sundukları kadar da üretimden karşılık almalarını hedeflediğini belirten Fettahoğlu, Trabzon'da meslek lisesi öğrencilerinin yeni üretimler yapmalarını ve bu üretimlerin karşılığını döner sermayeden pay olarak almalarını önemsediklerini dile getirdi.

Fettahoğlu, Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin son bir yıl içerisinde Trabzon genelindeki kütüphanelerin materyalleri, okulların masa ve sıraları ile maske ürettiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz şu anda da tenis masası üretiyor. Okulumuz geçen yıl ekim ayından bu yılki ekim ayına kadar 1 milyon 635 bin liralık üretim gerçekleştirdi. Bu üretimin tamamını başka okullar için gerçekleştirdi." diye konuştu.

Öğrencilerin ve meslektaşlarının üretim süresi içerisinde döner sermayeden yaklaşık 345 bin liralık pay aldıklarını anlatan Fettahoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz burada bir yandan normal eğitim, diğer yandan da uygulamalı eğitim alıyorlar. Böylece çalışma hayatını yaşayarak öğreniyorlar. Uygulamalı yapılan öğrenme doğal olarak daha kalıcı oluyor. Ayrıca öğrencilerimiz günümüzün teknolojisine göre üretim yapıyorlar. Teknik anlamda güçlenirken ürettiklerinin karşılığını ekonomik olarak da alıyorlar."

Fettahoğlu, bir öğrencinin asgari ücrete, öğretmenlerin ise iki asgari ücrete kadar ürettikleri ölçüde döner sermayeden pay alabildiğine dikkati çekerek, özellikle öğrencilerin eğitimlerine devam ederken para kazanmalarının onlar için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

- "Akranları için üretim yaparak bunun da hazzını tatmış oluyorlar"

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında aldıkları siparişle 50 okulun tenis masası ihtiyacını giderdiklerini belirten Fettahoğlu, "Öğrenciler başka okullar ve akranları için üretim yaparak bunun da hazzını tatmış oluyorlar." dedi.

Fettahoğlu, Trabzon'daki meslek liselerinin il genelindeki okulların ihtiyacını fazlasıyla karşıladıklarını da ifade ederek, "Yakın zamanda çevre illerdeki okullarımızla protokol imzalayarak üretmeye devam edeceğiz. Trabzon'da meslek lisesi öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın gayretleriyle daha fazla ile daha fazla öğrencimizle daha fazla üretim gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tenis masası üretiminde çalışan 12. sınıf öğrencisi Abdurrahman Salahudin de okulda üretimini yaptıkları tenis masası hakkında bilgi verdi.

Salahudin, okulda hem eğitim aldığını hem de el becerisinin geliştiğini kaydetti.





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