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TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi.

Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 25 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.





- Deplasmanda tek yenilgi

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.





- Üç büyük rakibine karşı 12 maçta 2 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da 3 puan bırakmadı.

Sezon Maç Sonuç 2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 M 2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1 G 2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 M 2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 B 2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0 G 2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 B 2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1 G 2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 G 2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G 2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2 G 2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0 B 2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 G 2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0 G 2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 B 2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 B 2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1 B 2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1 M 2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2 G 2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 B 2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1 G 2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0 B 2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 B

























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