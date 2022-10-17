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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kınama:

AA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kınama:

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada teknik direktörleri Abdullah Avcı ve kaptanları Uğurcan Çakır'a yönelik tezahüratları kınadı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu, dolayısıyla futbolu bir bütün kabul edip her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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