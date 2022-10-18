Yeniden ihale edilen Trabzon Müzesi'nin restorasyonu 410 iş gününde tamamlanacak

TRABZON (AA) - Trabzon Müzesi'nin 78 milyon 451 bin liraya ihale edilen restorasyonu için ilgili firmaya yer teslimi yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, Ortahisar ilçesinde Kostaki Konağı olarak da bilinen Trabzon Müzesi'nin bahçesinde gazetecilere, tarihi yapının 20. yüzyılın başında el işi süslemeleriyle ve mimarisiyle Trabzon'un zengin konaklarından biri olduğunu söyledi.

Müzenin restorasyonuna ilişkin ilk ihalenin 2017'de yapıldığını belirten Erdoğan, "Yüklenici firma ihaledeki teknik şartları yerine getiremediğinden dolayı ihale tek taraflı feshedilmiştir." dedi.

Erdoğan, göreve 18 Temmuz 2022'de atandığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Atandıktan sonra Bakanlıkla istişareler sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları ve desteği, Trabzon Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'nun gayretleriyle 13 Eylül 2022 tarihinde hızlı bir şekilde Trabzon Müzesi Kostaki Konağı'nın ihalesi gerçekleştirildi. İhale sürecinin hukuksal süreçleri var. Bu hukuksal süreçler tamamlandıktan sonra 12 Ekim tarihi itibarıyla da ihale sözleşmesi yüklenici firmaya yapıldı. Dün, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü Trabzon Müzesi Kostaki Konağı'nın yer teslimi yüklenici firmaya yapılmıştır."

Müzede arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceğine işaret eden Erdoğan, bu tarihi mekanın en kısa sürede yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacağının altını çizdi.

Erdoğan, ihale şartnamesine göre restorasyonun 410 iş gününde tamamlanacağını vurgulayarak, "Yüklenici firmanın 410 takvim gününü daha aşağıya çekmesiyle, en kısa sürede hizmete sunacağız inşallah. İhale bedeli KDV dahil 78 milyon 451 bin lira." diye konuştu.

Müzenin restorasyonu için kaçıncı kez ihaleye çıkıldığı yönündeki soru üzerine Erdoğan, "Bu ikinci ihale oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz Trabzon Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi bu ihalemiz. Yüklenici firmayla dün itibarıyla sözleşmemiz imzalandı. İnşallah Trabzon halkının hizmetine de en kısa sürede gireceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzon Müzesi İkmal Restorasyonu, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi" ihalesi kapsamında, tavanları çok özellikli olan tarihi yapıda kalem işleri, duvar kağıtları, ahşap ve alçı süslemeleri gibi birçok sınıfta iş ve imalat yapılacak.

İstanbul dışında Anadolu'daki en özellikli yapı olan ve 2001 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Kostaki Konağı'nın restorasyonunun, kentte daha önce restorasyonu yapılan tarihi yapılar içinde maliyeti en yüksek iş olduğu da öğrenildi.



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