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Sosyal güvenlikte "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" Trabzon'da başladı

AA

Sosyal güvenlikte "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" Trabzon'da başladı

TRABZON (AA) - SGK Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanı Ramazan Elma, sosyal güvenlik alanında Türkiye ile Hollanda arasında 56 yıllık tarihi bir iş birliğinin söz konusu olduğunu söyledi.

Türk ve Hollanda vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik Trabzon'da "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" başladı.

Daire Başkanı Elma, etkinliğe ilişkin, SGK İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yaptığı açıklamada, 1960'lı yıllardan itibaren yurt dışına çalışmaya giden vatandaşların gittikleri ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatıyla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatının farklı olmasından kaynaklanan sorunları çözmek ve anayasada vurgulanan sosyal devlet anlayışı ilkesine uygun olarak herkese sosyal güvenlik hakkını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkeler ile Türkiye arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin yapılmaya başlandığını belirtti.

Türkiye ile 35 ülke arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalandığını ifade eden Elma, "Türkiye ile Hollanda Krallığı arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi 5 Nisan 1966 tarihinde imzalanmış ve 1 Şubat 1968 tarihinde yürürlüğü girmiştir. Sosyal güvenlik alanında iki ülke arasında 56 yıllık bir işbirliği söz konusudur." dedi.

Elma, sözleşmelerin imzalanmasından sonra iki ülkenin sosyal güvenlik kurumu arasında sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili konuların görüşüldüğü, uygulamada karşılaşılan sorunların istişare edildiği, ülkelerin kendi iç mevzuatlarında yaptıkları değişiklikler hakkında birbirini bilgilendirdiği toplantılar yapıldığını kaydederek, bu toplantılarda her iki ülke sigortalılarının hak ve menfaatlerini en üst düzeyde korunmasını sağlayacak yöntemler geliştirildiği ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretildiğini aktardı.

SGK olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışı içinde etkin ve kaliteli hizmet sunmayı görev edindiklerini vurgulayan Elma, "Hizmet kalitesinin yükseltilmesi bakımından vatandaşlarımızın bilgiye erişimi bizim için büyük önem taşımaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sosyal güvenlik hizmetini en iyi şekilde sunabilmek de görevimizin bir parçasıdır. Danışmanlık hizmetimiz vatandaşlara ücretsiz olarak verilecektir." diye konuştu.

Hollanda Sigorta Kurumu Genel Müdürü Bert van Laar da son yıllarda Konya, İzmir, İstanbul ve Ankara'nın yer aldığı Türkiye'nin çeşitli yerlerinin yanı sıra yurt dışında da danışma günleri düzenlediklerini söyledi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Sosyal İşler Bürosunun Türkiye'de çok sayıda kişiye hizmet ettiğini belirten Bert van Laar, "Hollanda'dan emekli maaşı alan 22 bin 500, ölüm yardımı alan 350, UWV yardımı alan 4 bin 350 ve göçmen 2 bin 800 kişi bulunmaktadır. Önümüzdeki üç gün boyunca insanlar sosyal işler personeline yardımlar, vergilendirmeler, sağlık sigortası ve daha fazlası hakkında sorular için başvurabilirler. Bunu yapabilmeleri çok önemlidir." dedi.

SGK İl Müdürü Erdem Akbay, Türkiye ve Hollanda'dan 16 uzmanla vatandaşlara rehberlik hizmeti sunacaklarını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu arasında düzenlenen danışma günleri kapsamında Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'da ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşları, 18-20 Ekim tarihleri arasında bilgilendirilecek.

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