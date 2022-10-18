Girişimci İş Adamları Vakfı Trabzon Şubesi törenle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci İş Adamları Vakfı Trabzon Şubesi törenle açıldı

AA

Girişimci İş Adamları Vakfı Trabzon Şubesi törenle açıldı

TRABZON (AA) - Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç, "İhracatımız artıyor, ithalatımız da artıyor. 2022 Haziran'ında ihracatımız 127 milyar dolar, ithalatımız ise 140 milyar dolar. Enerji ve altını çıkarırsanız aslında ithalatımız ve ihracatımız denk." dedi.

Kentte bir otelde düzenlenen Girişimci İşadamları Vakfı Trabzon Şubesi'nin açılış töreninde konuşan Koç, Türkiye'de girişimciliği tabana yaymak istediklerini belirterek, "Şu anda Türkiye rotası belli, nereye gideceğini bilen ne yapmak istediğini bilen, bunun için nelere ihtiyacı olduğunu bilen bir ülke." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ihracatı iyi giden bir ülke olduğunu belirterek, "İhracatımız artıyor, ithalatımız da artıyor. 2022 Haziran'ında ihracatımız 127 milyar dolar, ithalatımız ise 140 milyar dolar. Enerji ve altını çıkarırsanız aslında ithalatımız ve ihracatımız denk." şeklinde konuştu.

Çalışarak her şeyin başarılabileceğinin altını çizen Koç, "Taşı delen, suyun, damlaların devamlılığıdır. İşinizin başınıza gitmezseniz işiniz sizi terk eder. İşinizi 1 gün terk edin işiniz sizi 1 ay terk eder. Bir girişimci 1 ay işe gitmesin ortada iş kalmaz." dedi.

Koç, Trabzon'da 9'uncu şubeyi açtıklarını hatırlatarak, "Buranın havası ve suyu insanları girişimci yapıyor. Biz buradan Türkiye'ye yayalım istiyoruz. 'Bize her yer Trabzon' diyen anlayışı biz de 'Her yerde iş yapabiliriz, biz her coğrafyada girişimci olabiliriz…' Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da dünyanın her yerinde." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de işsizlik yüzde 10'un altına indi. Yabancı işçi göçüne rağmen böyle oldu." diyen Koç, "Afrika'ya gidin veya nereye giderseniz gidin Türkiye deyince insanların ilgisi var. Neden? Biz hiçbir zaman sömürmemişiz. 600 sene imparatorluk olmuşuz bir defa bile bu insanların diline, dinine, ırkına hiçbir şekilde elimizi sürmemişiz ve sömürmemişiz." diye konuştu.

Trabzon’un bir bankası olmazı gerektiğinin altını çizen Koç, "Bana göre Trabzonluların Yatırım Kalkınma Bankası olması lazım. Madem girişimciyiz, buraya kadar geldik, Trabzon için bir hedefimiz olsun. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası öncülük yapabilir. Biz de vakıf olarak 1 milyon dolar koyabiliriz dedik. Girişimcinin en büyük problemi bankacılık sistemidir. Trabzon Girişimci İşadamları Vakfı buna öncülük edebilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından GİV Trabzon Şube Başkanı Hasan Dilekoğlu, Koç'a tablo hediye etti.

Açılış törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ilçe belediye başkanları, diğer protokol üyeleri ve iş insanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesi
(Görüntülü) TRABZON&#039;DAKİ ASIRLIK KOSTAKİ KONAĞI&#039;NDA YENİ RESTORASYON SÜRECİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON'DAKİ ASIRLIK KOSTAKİ ...
(Görüntülü) TRABZON&#039;DAKİ ASIRLIK KOSTAKİ KONAĞI&#039;NDA YENİ RESTORASYON SÜRECİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON'DAKİ ASIRLIK KOSTAKİ ...
Sosyal güvenlikte "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" Trabzon'da başladı
YEREL HABERLER Sosyal güvenlikte "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" ...
Trabzon'daki asırlık Kostaki Konağı'nda yeni restorasyon süreci
YEREL HABERLER Trabzon'daki asırlık Kostaki Konağı'nda yeni ...
Yeniden ihale edilen Trabzon Müzesi'nin restorasyonu 410 iş gününde tamamlanacak
YEREL HABERLER Yeniden ihale edilen Trabzon Müzesi'nin restorasyonu ...
(Görüntülü) BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ COVİD&#039;İN ÖLÜMCÜLLÜK ORANI GRİPTEN DAHA DÜŞÜK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ COVİD'İN ...
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci dönemine iyi başlayamadı
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci dönemine iyi ...
(Görüntülü) KİMYASALLA TOPLU KÖPEK ÖLÜMÜ İDDİASINA SORUŞTURMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KİMYASALLA TOPLU KÖPEK ÖLÜMÜ İDDİASINA ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı ...
Ağaoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki: Kabul etmek mümkün değil
YEREL HABERLER Ağaoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki: Kabul etmek ...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kınama:
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kınama:
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı
Abdülkadir Ömür´ün sol el tarak kemiği kırıldı
YEREL HABERLER Abdülkadir Ömür´ün sol el tarak kemiği kırıldı
Trabzonspor, Beşiktaş´a 310 haftadır deplasmanda yenilmiyor (YENİDEN)
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş´a 310 haftadır deplasmanda ...
Trabzonspor, Beşiktaş´a 310 gündür deplasmanda yenilmiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş´a 310 gündür deplasmanda ...
Türkiye 9 ayda 8,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç etti
YEREL HABERLER Türkiye 9 ayda 8,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ...
Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün
Trabzon'daki meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem harçlıklarını çıkarıyor
YEREL HABERLER Trabzon'daki meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor ...
Trabzon'da 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasar oluşturdu
YEREL HABERLER Trabzon'da 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasar ...
Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına mevcut başkan ...
(Görüntülü) DOĞU KARADENİZ&#039;DE &#039;VARGİT&#039; ÇİÇEKLERİ AÇTI; YAYLACILAR DÖNÜŞE GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞU KARADENİZ'DE 'VARGİT' ...
Doğu Karadeniz'de 'vargit' çiçekleri açtı; yaylacılar dönüşe geçti
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 'vargit' çiçekleri açtı; yaylacılar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.