Trabzon'da Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu düzenlenecek

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nce (SUMAE) Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu gerçekleştirilecek.
SUMAE tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25-27 Ekim tarihleri arasında SUMAE'de düzenlenecek sempozyuma yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 150 bilim insanının katılacağı belirtildi.
Açıklamada, sempozyumun açılışına il protokolünün yanı sıra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Roma ve Ankara temsilcilerinin de katılacağı kaydedildi.