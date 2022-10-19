Trabzon'da Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu düzenlenecek

Tarifsiz acı! Her bir madencinin hikayesi yüreğimizi dağladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nce (SUMAE) Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu gerçekleştirilecek.

SUMAE tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25-27 Ekim tarihleri arasında SUMAE'de düzenlenecek sempozyuma yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 150 bilim insanının katılacağı belirtildi.

Açıklamada, sempozyumun açılışına il protokolünün yanı sıra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Roma ve Ankara temsilcilerinin de katılacağı kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.