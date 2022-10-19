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TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, odanın öncülük ettiği projeleri anlattı:

AA

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, odanın öncülük ettiği projeleri anlattı:

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bölgede 1500'ün üzerinde ticarileşebilecek bitki çeşidi bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu ürünleri, özel sektörün önünü açarak katma değeri yüksek ürünler haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 4,5 yıl önce göreve geldiklerini anımsatarak, hiçbir çalışmayı plansız ve programsız yapmadıklarını belirtti.

Geçmişe bakarak, mevcudu görerek ve geleceği planlayarak hareket etkilerinin altını çizen Hacısalihoğlu, kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırladıklarını aktardı.

Hacısalihoğlu, Trabzon'da turizmin bugünlere gelmesinde oda olarak katkılarının büyük olduğunu ifade ederek, bu sektöre yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin önemine işaret eden Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biyoteknoloji alanında bölge ürünlerinin ticarileşmesi ve özel sektöre örnek pilot projelere başlamak adına adımlar attık. Bunlardan biri bölgedeki kokulu üzümle ilgili. Avusturya İlaç Enstitüsü ile ortak çalışma ile etken maddesinin nerelerde kullanılabileceğini tespit ettik. Kozmetik sektöründe ticarileşecek duruma getirdik. İkinci projemiz yine Avusturya İlaç Enstitüsü ile karayemiş konusunda oldu. Karayemiş için etken madde çalışmaları yapıldı. Kanser ilacı konusunda çalışmalar başlamış oldu. Yine bölge ürünlerinden zifin çiçeği, Japonya Tokyo Üniversitesi ile çalışılarak kas ve alzheimer hastalığının tedavisinde güçlü bir etken maddeye sahip olduğu tespit edildi."

Hacısalihoğlu, çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yıllardır, 'İsrailliler, Almanlar geliyor bitkilerimizi topluyor, biz bir şey yapamıyoruz.' diyorduk. Çıkış noktamız burasıydı. Bölgemizde 1500'ün üzerinde ticarileşebilecek bitki çeşidimiz var. Bu ürünleri, özel sektörün önünü açarak katma değeri yüksek ürünler haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Merkezin inovasyon bölümünde ise ülkemizin savunma sanayisinin ihtiyacı olan toz metalürjisi ile birlikte katmanlı üretim teknolojisini yeni girişimcilere bu merkezde öğretmeyi amaçlıyoruz. Girişimcilerimizin savunma sanayi, tıp ve nano teknoloji alanlarındaki çalışmalarının önünü açmak için projelerimiz hazır durumda. Bu kısmın da faaliyete geçmesiyle ilgili çalışmalarımız yürüyor. Aynı merkezde yazılım üssü kurulması konusunda altyapıyı oluşturduk. Önümüzdeki süreçte de yazılım programlarına devam edilecek. Bir ülkenin kalkınmasında sanayi ve üretim çok önemli."

- "Hedefimiz büyük, 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var"

Kümelenme çalışmalarının önemine de dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Su ürünleri konusunda da bir kümelenme projesi uyguladık. Üyelerimizi Norveç, Güney Kore, Japonya gibi ülkelere götürdük ve şu anda bölgemizde somon üretiminin geldiği noktayı biliyorsunuz. Somonun Karadeniz'de yetişmesi, ihracat ve istihdama büyük katkıdır. Dünyada gelecekte ortaya çıkacak gıda güvenliği sorunları konusunda şimdiden çalışmalar yapılması önemli. Karadeniz'deki ruhsat kapasitelerinin yükseltilmesi de bunun bir gereğidir. Hedefimiz büyük, 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bunun önünü açacak olan da kapasiteleri artıracak uygun alanlarda ruhsatların verilmesi ve teknolojinin uygulanmasıdır. Somon yumurtası dışarıdan geliyordu. Dışa bağımlılığa son verecek bir proje uygulamaya koyduk. Somon Balığı Yumurta Üretim Tesisi kurulmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. İhalemizi yaptık, 1 yıl sonra faaliyete geçmesini planlıyoruz. Bu bir pilot projedir. Somon balığı yumurtası için kapalı devre ve kontrollü bir üretim yapılacak."

Hafta sonu yapılması planlanan oda başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Hacısalihoğlu, üretime, istihdama, girişimciliğe ve ihracata katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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