Trabzon'da kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde, 25 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Of ilçesindeki bir Kuran kursunda öğrenim gören 16 yaşındaki A.A'nın, 24 Eylül'de gittiği açık öğretim kursundan dönmemesi üzerine kaldığı yurdun yetkilileri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ailesi Bursa'da yaşayan A.A'nın bulunması için çalışma başlattı.

Açık öğretim kursu çıkışında servise binmeyen A.A'nın en son sahil yolunda görüldüğü öğrenildi.



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