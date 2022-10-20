KTÜ'den 21 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) 21 akademisyenin, uzmanlık alanlarıyla ilgili "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından Eylül 2022 yılı verilerine göre hazırlanan "Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation İndicators" başlıklı makale verilerinde 21 akademisyenin, uzmanlık alanları ile ilgili "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yüzde 2'lik dilime girdiği belirtildi.

Listede yer alan akademisyenler şöyle:

"Prof. Dr. Ahmet Sarı, Prof. Dr. Aykut Çanakçı, Prof. Dr. Hacı Deveci, Prof. Dr. Bayram Erçıkdı, Prof. Dr. İbrahim Alp, Prof. Dr. İzzet Karakurt, Prof. Dr. Ayhan Kesimal, Prof. Dr. Gökhan Aydın, Prof. Dr. Orhan Aydın, Prof. Dr. Gençağa Pürçek, Prof. Dr. Tevfik Küçükömeroğlu, Prof. Dr. Tayfun Dede, Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Selçuk Bilgen, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. Murat Topbaş, Doç. Dr. Gül Deniz Çaylı, Doç. Dr. Temel Varol, Doç. Dr. Ersin Yazıcı ve Doç. Dr. Ferdi Cihangir."





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