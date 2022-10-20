Trabzon'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kalkınma Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 2 bin 500 lira çalınması nedeniyle çalışma yaptı. Ekipler, güvenlik kamarasını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Görüntülerden şüpheli D.C.A'nın hırsızlık öncesi iş yerinde keşif yaptığı belirlendi.



Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

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