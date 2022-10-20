Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman 5'e 2, geniş alan oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

Dünkü çalışmada sol ayak bileğine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bırakan Marek Hamsik, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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