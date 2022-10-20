Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.U'ye ait 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği İda'nın da katıldığı operasyonda, 2 kilo 450 gram kubar esrar, 90 gram tohumla karışık kubar esrar ve 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'ye ait iş yeri ve ikamette de 410 gram kubar esrar, sentetik ecza, bir miktar metamfetamin, 3 Hint keneviri ile 28 tabanca fişeği buldu.
Operasyonlarda şüpheliler Y.U. ile H.Ö. gözaltına alındı.