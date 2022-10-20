Trabzon'da yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde silahla yaralama suçundan aranan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir taksi durağı yakınlarında meydana gelen olayda H.İ.E, bir kişiyi silahla yaraladı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, H.İ.E'yi kısa sürede silahıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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