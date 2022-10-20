Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eski eşinin arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Akyazı Mahallesi'nde yaşayan boşandığı eşi N.S'nin evine giden C.B. ile evde bulunan M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.B, bıçakla C.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan C.B'nin tedavisi devam ediyor.

Zanlı M.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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