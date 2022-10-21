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Trabzon'da 2022 yılı içerisinde toplamda 9587 işletme denetlendi

AA

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, 2022 yılı içerisinde ekiplerin yaptığı denetimlerde işletmelere toplam 1 milyon 978 bin 777 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Trabzon'da 2022 yılı içerisinde toplamda 9587 işletme denetlendi

TRABZON (AA) - Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, 2022 yılı içerisinde ekiplerin yaptığı denetimlerde işletmelere toplam 1 milyon 978 bin 777 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, güvenilir gıdaya erişim için çiftlikten çatala, tarladan sofraya kadar gıda ürünlerinin üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yaptıklarını belirtti.

Bu yıl içerisinde gıda üretim yerlerine 1544, satış yerlerine 4 bin 155, toplu tüketim yerlerine 3 bin 799 ve yem işletmelerine 89 denetimle toplamda 9 bin 587 denetim yaptıklarına işaret eden Gülbay, "Denetimlere yoğun şekilde devam ediyoruz. Denetimlerde 1397 numune aldık. Yapılan analizlerde 87 numunede uygunsuzluk tespit edildi, 66 numunenin incelemeleri ise devam ediyor. Numunelerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 2022 yılı içerisinde 1 milyon 978 bin 777 lira idari para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Gülbay, özellikle tüketiciyi aldatma, taklit/ tağşiş ve hijyen konularına yönelik denetimlere ağırlık verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin gıda satın alırken etiketsiz, dökme ve açıkta satılan ürünlerden uzak durmaları gerekmektedir. Etiketsiz ürün satışı yaptığı tespit edilen işletmecilere ceza uygulanmaktadır. Bu kapsamda bal satış noktalarına yönelik 97 denetim yaptık. Bu denetimlerde 69 bal numunesi aldık ve etiketsiz bal satışı yaptığı tespit edilen 40 işletmeye idari para cezası uyguladık. Ayrıca yapılan bu denetimlerde alınan bal numunesinin 30 adedinin Türk Gıda Kodeksi (TGK) Bal Tebliğine aykırı olduğunu tespit ettik. TGK Bal Tebliğine aykırı bu ürünlerin satışını yapan işletmelere de 807 bin 421 lira idari para cezası uyguladık."

Tüketiciyi yanıltıcı, etiketsiz ürün ve işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceğini ifade eden Gülbay, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak adına denetimlerin artarak devam edeceğini, tüketicilerin özellikle etiketsiz ürünleri satın almamalarını, satın aldıkları ürünlerin etiketlerini mutlaka okumalarını ve satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini "Alo 174 Gıda Hattı" ve 0501 174 0174 whatsapp şikayet hatlarını arayarak ihbarda bulunabileceklerini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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