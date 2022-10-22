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Trabzon'da vefat eden lise müdürünün cenaze namazını hafız oğlu kıldırdı

AA

Trabzon'da vefat eden lise müdürünün cenaze namazını hafız oğlu kıldırdı

TRABZON (AA) - Trabzon'da vefat eden Araklı Hamit Özdağ Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Ergün'ün cenaze namazını hafız oğlu kıldırdı.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Ergün için Araklı ilçesindeki Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Ergün'ün cenazesi, hafız olan oğlu Abdülkadir Ergün'ün kıldırdığı namazın ardından ilçeye bağlı Kükürtlü Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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