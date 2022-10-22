Trabzon'da otomobil çalan 2 şüpheli Giresun'da yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı Giresun'da gözaltına alındı.

Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden bir otomobil çalan zanlıları yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kimlikleri tespit edilen zanlılar M.T. (37) ile Ş.K'nin (36) Giresun'un Görele ilçesinde oturdukları belirlendi. Şüpheliler, Giresun'da gözaltına alınarak Akçaabat'a getirildi.

Daha önce de çaldıkları 6 otomobili parçalayarak sattıkları belirtilen zanlılardan M.T'nin benzer suçlardan adli makamlarda 30 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Akçaabat Adliyesine sevk edildi.

Çalınan otomobil de Giresun'un Çanakçı ilçesindeki bir depoda bulunup sahibine teslim edildi.

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