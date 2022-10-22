Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan mezarı başında anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Trabzonspor'un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan Özcan için vefat yıl dönümünde Akçaabat ilçesinin Dürbinar Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün başkanlığını da yapmış eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, eski asbaşkanlardan Ali Kemal Başaran ile Akçaabat Sebatspor'un futbolcuları katıldı.

Anma töreninde, Özcan için mezarı başında dua okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.