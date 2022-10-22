Futbol: Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Gomez, Umut Bozok

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Hakan Arslan, Njie, Saba, Yatabare

Gol: Dk. 9 Hamsik (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 33 Eren Elmalı (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir vuruşla kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 1-0

15. dakikada Njie'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

21. dakikada Saba'nın pasında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Njie'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan kapanarak tehlikeyi önledi.

30. dakikada Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.