Orman işçilerini taşıyan kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da orman işçilerini taşıyan kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Hamsiköy Orman İşletme Şefliği personelinin içinde bulunduğu Metin Yolcu'nun kullandığı 61 ADC 068 plakalı kamyonet, Maçka ilçesinin Bekçiler mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

İşçiler Burak Özdemir, Onur Altunbaş, Kemal Çakmak ve Emin Kaplan, yamaçtan aşağıya kaymaya başlayan kamyonetten atlayarak kurtuldu.

Kamyonet yaklaşık 300 metre yuvarlanırken, şoför Metin Yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi.

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