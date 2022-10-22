Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik (Dk. 74 Bardhi), Bakasetas (Dk. 74 Siopis), Trezeguet (Dk. 90+1 Doğucan Haspolat), Gomez, Umut Bozok (Dk. 57 Abdülkadir Ömür)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 63 Gradel), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 88 Alaaddin Okumuş), Charisis (Dk. 63 Keita), Hakan Arslan, Njie (Dk. 83 Angielski), Saba, Yatabare

Gol: Dk. 9 Hamsik (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Eren Elmalı, Dk. 90+1 Gomez (Trabzonspor) Dk. 86 Keita, Dk. 90+2 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.​​​​​​​

49. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi.

52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

66. dakikada Saba'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti.

71. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önledi.

87. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



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