Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek iç sahasındaki yenilmezlik serisini kazanarak sürdürdü.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 9. dakikada Slovak yıldızı Marek Hamsik, kaydetti.

Sahasında 592 gündür mağlup olmayan bordo-mavililer, ligde sahasındaki yenilmezlik serisini de 30 maça taşıdı.

Ligde Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra da 3 puan elde etti.





- Hamsik'ten ilk gol

Trabzonspor'a galibiyet getiren golü kaydeden Hamsik, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

En son geçen sezon 15. haftasında 12 Aralık 2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor maçında rakip fileleri havalandıran Hamsik, 322 gün sonra gol kaydetti





- En düşük taraftar

Trabzonspor taraftarları, son dönemlerin en az ilgisini bu maça gösterdi.

Tribünlerde 21 bin 125 bordo-mavili taraftar, takımına destek verdi.





- Eren Elmalı cezalı

Trabzonspor'da sarı kart gören Eren Elmalı, cezalı duruma düştü.

Ligde 4. sarı kartına ulaşan bordo-mavili futbolcu, Arabam.com Konyaspor maçında takımda yer alamayacak.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.