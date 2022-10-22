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Trabzonsporlu futbolcu Marc Barta, Sivasspor galibiyetini değerlendirdi:

AA

Trabzonsporlu futbolcu Marc Barta, Sivasspor galibiyetini değerlendirdi:

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Marc Bartra, "Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık diyebiliriz." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bartra, maça çok iyi başlangıç yaptıklarını, rakiplerinin de adam adama savunma ile mücadele ettiklerini söyledi.

Bartra, takım savunmasını çok iyi sergilediklerine değinerek, "Takıma genel olarak baktığınızda hücumcu, yaratıcı, topla oynamayı seven ve genelde yeteneklerini topla gösterebilen oyunculardan kurulu gibi gözükse de herkes savunmada sorumluluk almaya ve yardımcı olmaya çalışıyor. Bu oyuncuların çoğu topla oynamayı seven oyuncular ama herkes topsuz alanda savunmayı bütün olarak yapabilmeyi başardı. Çok daha iyisini yapabileceğimizi de gösterdik." diye konuştu.


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