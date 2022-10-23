Orman işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada ölen sürücünün cenazesi defnedildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, orman işçilerini taşıyan kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada ölen sürücünün cenazesi toprağa verildi.

Maçka ilçesine bağlı Bekçiler mevkisinde dün, Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Hamsiköy Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan 61 ADC 068 plakalı kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden sürücü Metin Yolcu'nun (57) cenazesi, yakınları tarafından ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ne getirildi.

Yolcu'nun cenazesi, Başar Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze namazına, Yolcu'nun eşi ve çocukları, ailenin yakınları ile Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Maçka Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Ramazan Pala, Maçka Orman İşletme Müdürü Sıddık Aydın ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Hamsiköy Orman İşletme Şefliği personelinin içinde bulunduğu Metin Yolcu'nun kullandığı 61 ADC 068 plakalı kamyonetin, dün Maçka ilçesinin Bekçiler mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu araçta bulunan işçiler Burak Özdemir, Onur Altunbaş, Kemal Çakmak ve Emin Kaplan, yamaçtan aşağıya kaymaya başlayan kamyonetten atlayarak kurtulmuş, sürücü Metin Yolcu ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.





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