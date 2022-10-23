Trabzonspor, Kızılyıldız maçının hazırlıklarına başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta görev alan futbolcuların yenileme çalışmaları gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular teknik ısınma ve denge çalışması yaptı.

Bordo-mavililerin core, rondo ve sprint çalışması ile devam eden antrenmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, 25 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Kızılyıldız maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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