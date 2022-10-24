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TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı 1450 rakımlı Taşlıyatak Yaylası, sonbahar renklerine büründü.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Taşlıyatak, alternatif tatil arayanları, ormanları, bitki örtüsü, şelaleleri ve çam ağaçlarının içerisindeki göletiyle karşılıyor.

Her mevsim farklı güzellikleriyle ilgi gören 1450 rakımlı yayla, özellikle sonbaharda yeşil, sarı ve kırmızının tonlarına bürünen tabiatıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Yol güzergahı boyunca irili ufaklı şelaleleri ve doğadaki renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen yayla, vadide her mevsim görülmesi mümkün sisle de dikkati çekiyor.





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