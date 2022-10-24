Kızılyıldız-Trabzonspor maçına doğru

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile yapacağı karşılaşma öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantıları programı belli oldu.



Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili kafile, 26 Ekim Çarşamba günü TSİ 12.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan Belgrad'a gidecek.

Karadeniz ekibi, aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Marc Bartra, statta basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Ev sahibi takım Kızılyıldız ise 26 Ekim Çarşamba günü stat bitişiğindeki antrenman tesislerinde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık idman yapacak.

Kızılyıldız Teknik Direktörü ve bir futbolcu, antrenmandan önce Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.



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