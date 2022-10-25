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Trabzon'da "Engelsiz Trabzon" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı

AA

Trabzon'da görme engellilerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları için hazırlanan "Engelsiz Trabzon" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Trabzon'da "Engelsiz Trabzon" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da görme engellilerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları için hazırlanan "Engelsiz Trabzon" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediye binasında düzenlenen toplantıda, ulaşımda dolmuş dönüşümünü tamamladıklarını, yolların kalitesini artırdıklarını ve belediye otobüs filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Trabzon'da ulaşım alanında neler yapılması gerektiğinin, bilimsel ve teknik yöntemlerle hazırlanan Ulaşım Master Planı ile belirlendiğini işaret eden Zorluoğlu, "Bunlardan en çok merak edileni de herhalde hafif raylı ile ilgili konudur. Bununla ilgili Ulaşım Master Planı'mız, Akçaabat'tan başlayıp Arsin'de tamamlanacak olan etap etap çözüm önerisini bu manada ortaya koyuyor. Planın onaylanmasının ardından artık projenin hazırlanması ve yatırım programına alınması aşamasındayız." dedi.

Zorluoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile kısa süre önce Trabzon'u ziyaretinde konuyu ayrıntılı görüştüğünün altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"İlk etapta Bakanlık tarafından projesinin yapılması noktasında mutabakata vardık. Önümüzdeki günlerde proje hazırlama çalışması başlayacak. Biliyorsunuz daha önceden de bir proje hazırlanmıştı ama son duruma en uygun şekilde yeniden hazırlayacağız. Önceki projelerden de her manada faydalanacağız. Proje aşamasından sonra da yapımıyla ilgili devlet yatırım programına alınması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımının gerçekleştirilmesi, parasının da Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun bir kredi ödemesi şeklinde ödemesinin gerçekleşmesini hedefliyoruz."

Toplu taşıma meselesinin tek elden yürütülmesi ve sorunlara daha etkili çözümler üretilmesi amacıyla "TULAŞ" adında şirket kurduklarını anlatan Zorluoğlu şunları kaydetti:

"Vizyonumuzun bir parçası da özellikle engelli vatandaşlarımızın, belediyemiz otobüslerini kullanırken karşılaşabilecekleri sorunların minimize edilmesiyle ilgiliydi. Bu çerçevede bilhassa görme engelli kardeşlerimizin bizim otobüslerimizden çok daha rahat, mümkün olabilirse tek başına toplu ulaşımı kullanmasını sağlayacak bir yazılım ortaya koydular. Uzunca bir süredir TULAŞ Genel Müdürlüğümüz bunun üzerinde çalıştı. Bunu yaparken de ilimizdeki engelli dernekleriyle birlikte çalıştık. Tamamen onların ihtiyaçlarını aşama aşama belirleyerek uygulamaya aldık. Bu bize özgü, arkadaşların gerçekleştirdiği bir uygulama. Güzel sonuçlar alıyoruz."

"Engelsiz Trabzon" uygulamasını tanıtan TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız ise projenin temel amacının görme engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını daha rahat kullanmaları olduğunun altını çizdi.

- "Sanal Refakatçi uygulaması Türkiye'de bir ilk"

Yıldız, toplu taşıma araçlarının 2 bin 500'ün üzerinde engelli tarafından kullanıldığını dile getirerek uygulamaya ilişkin şöyle bilgi paylaştı:

"Biz 2 binden fazla engelli bireyin uygulamadan yararlanmasını öngörüyoruz. Ek donanım yatırımı yapılmadan görme engelli vatandaşlar için toplu ulaşıma mobil uygulaması geliştirildi. Yolculuk esnasında anlık olarak duraklar uygulama üzerinden takip edilebilmekte ve iniş öncesi yolcu uyarılmaktadır. Sefer saatleri alanı az gören ve total görme engelli olan vatandaşlar için özel renk ve fontlar seçilerek oluşturuldu. Mobil uygulama üzerinden aracın şoförü, engelli vatandaşın biniş yapacağı ile ilgili bilgilendiriliyor. Yine engelli yolcunun inmek istediği durak bilgisi de sürücüye gönderiliyor. Uygulama sadece engelli bireylere özgü bir uygulama. Engelli bireyler uygulamaya girdiğinde en yakın duraklar sıralanıyor. Burada az gören vatandaşların akademik çalışmalarda en rahat seçtikleri renkler olduğu için sarı ve siyah tercih edildi. Sanal Refakatçi uygulaması Türkiye'de bir ilk."

Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol ise uygulamanın kendileri için önemine dikkati çekerek engellilere gösterdiği özel ilgili dolayısıyla Zorluoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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