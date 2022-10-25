Trabzonspor'dan Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 97 yaşında vefat eden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk spor yayıncılığının kıymetli ismi Halit Kıvanç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Büyük usta Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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