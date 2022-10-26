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Gürcü kadının kolundaki 35'e yakın kitle Trabzon'da ameliyatla alındı

AA

Gürcü kadının kolundaki 35'e yakın kitle Trabzon'da ameliyatla alındı

TRABZON (AA) - Gürcistan uyruklu kadın, kolundaki yaklaşık 35 kitleden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla kurtuldu.

Kolundaki yumru şeklindeki şişlikler nedeniyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki Peride Kutchava, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu tarafından muayene edildi.

Tetkikler neticesinde, kolda çoklu kitle tanısıyla hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Uraloğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilen hastanın kolundan, 30-35 adet 1x1 ile 3x3 santimetre arasında kitle çıkartıldı.

Uraloğlu, son zamanlarda komşu ülke Gürcistan'dan pek çok hastanın KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.

Bu tarz vakalarda, hastaların kolunda ağrı, görüntü bozukluğu ve sinirlere baskı gibi şikayetlerin ortaya çıktığını vurgulayan Uraloğlu, "Peride hanım bize başvurduğunda, kolunda çok sayıda kitlenin bulunduğunu tespit ettik. Başarılı bir ameliyatla hastamız şifa buldu. Fazla sayıda kitlenin bulunması, onların kansere dönüşme riski açısından tehlikeliydi. Böyle durumlarda, fazla bekletilmeden bu kitlelerin çıkarılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, cilt altına yerleşen, elle hissedilen şişliklerin halk arasında beze, büyük olanların ise yumru olarak adlandırıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"En sık rastlanan şişlikler, lenf bezleri şişlikleri, yağ bezesi ve yağ kistleridir. Bunlardan başka iyi huylu birçok tümörden nadir kanser çeşitlerine kadar pek çok hastalık, cilt altı şişlik oluşturabilir. Tehlikeli olarak nitelendirdiğimiz liposarkom, malign mezenkimal tümör gibi hastalıklar da deri altında şişlikle başlar. Genelde ağrısız seyreden bu şişliklerin hızlı büyümeleri, kıvamlarının değişip yumuşaklığının kaybolması, deri altındaki hareketliliğinin kaybolup sabitlenmesi, üzerinin kızarıklaşması, kanser dönüşüm işaretleridir. Cilt altı şişlikleri vücudumuzda oluştuğunda, hastaneye başvurma konusunda tereddüt etmemeliyiz. Erken tanı, kanser gibi birçok tehlikeli hastalığın kesin tedavisini mümkün kılar."

İki gün hastane yatışının ardından taburcu edilen Peride Kutchava ise "Çok memnunum. Bu kitleler görüntü olarak beni çok rahatsız ediyordu. Kollarımı kimse görsün istemiyordum. Hastanedeki tedavi sürecinde hem doktorumdan hem de KTÜ Farabi Hastanesi'nde hizmet veren herkesten büyük misafirperverlik ve sıcaklık gördüm. Bu kadar çabuk şifaya kavuşacağımı düşünmüyordum. Çok teşekkür ederim buradaki herkese." ifadelerini kullandı.

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