Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları organize edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 99. yılı kutlamaları kapsamında birçok sportif faaliyet düzenlendi.

Faaliyetler kapsamında ilk etapta, masa tenisi, atletizm yarışları, bisiklet, tenis, dart ve bocce branşlarında 317 sporcunun katılımıyla müsabakalar gerçekleştirildi. Hafta boyunca da çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

Açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner'in de şu görüşlerine yer verildi:

"Bu bayramı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle yadediyorum. Çeşitli branşlarında faaliyetler gerçekleştirerek sporla dolu bir hafta organize ediyoruz. Sportif etkinlikleri, Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz gençlere, değerlerimize sahip çıkan, bedenine, zihnine hükmeden sağlıklı, vatanımıza ve milletimize katma değer üreten bireyler olma yolunda katkıda bulunmak amacıyla düzenledik. Gördük ki her yaştan insanımız spor faaliyetlere büyük ilgi gösteriyor."

Çetiner, müsabakalara katılan sporcuları tebrik ederek, "Trabzon'da 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin mirasçıları ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm Trabzonluların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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