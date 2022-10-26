Trabzon'da altyapı çalışması kazısında mezar taşı bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda eski mezar taşı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekiplerince, Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle'de devam eden su hattı yenileme çalışmaları sırasında iş makinesi ile yapılan kazıda, tarihi olduğu değerlendirilen mezar taşına rastlandı.

Mezar taşını fark eden görevliler, durumu Anıtlar Kurulu ve Trabzon Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgede incelemelerde bulunan Müze Müdürlüğü ekipleri, mezar taşını koruma altına aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.