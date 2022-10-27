Trabzon'da Basın Müzesi 10 Ocak'ta açılacak

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TRABZON (AA) - Trabzon'da hazırlıkları devam eden Basın Müzesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açılacağı bildirildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin ilk Basın Müzesi'nde matbaadan baskı kalıplarına, haberleşme araçlarından fotoğraf makinelerine, gazetelerden dergilere kadar birçok basın yayın materyali sergilenecek.

Trabzon'da ilk kez yayın hayatına başlayan gazete ve dergilere ait nüshaların yer alacağı müzede, şehrin önemli gazetecilerinin daktilo, fotoğraf makinesi, kayıt cihazı ve matbaa makineleri de sergilenecek.

Bunların yanı sıra yaklaşık 500'ün üzerinde basın yayın araç ve gerecinin görücüye çıkacağı müzeden öğrencilerin, gazetecilerin ve araştırmacıların yararlanması için basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane de oluşturulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaklaşık 150 yıllık basın yayın geçmişi olan Trabzon'un bu zengin tarihi birikiminin kurumsallaşması ve geleceğe taşınması için Basın Müzesi'ni hayata geçireceklerini belirtti.

Genç, Basın Müzesi'ne envanter desteğinde bulunanlara teşekkür ederek, daha fazla envanter desteği için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Trabzon'un basın tarihine ilişkin bilgi aktaran Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Muhtelif içeriklere sahip her türlü neşriyatın basıldığı Trabzon'un bu zengin tarihini ortaya çıkarmak şehrimize olan vefa borcumuzun bir gereği. Basın yayın tarihimiz aynı zamanda bir nevi şehrimizin tarihidir. Şehrimizde basılan yayınlar kentimizin içtimai, sanatsal, ekonomik, kültürel ve idari hayatına da ışık tutuyor. Bütün bunların kurumsal olarak gün yüzüne çıkarılması hem gelecek nesillerimize hem de gençlerimize aktarılması kadim kent Trabzon'umuz için de önemli bir kazanım olacaktır. Hemşehrilerimizin, şehrimize gelen ziyaretçi ve turistlerin Trabzon'un zengin kültür birikimini görmesi lazım."

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