Trabzon'da hastanenin güvenlik görevlilerine silah çeken şüpheli ve beraberindekiler yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, tartıştıkları hastanenin güvenlik görevlilerine silah çeken şüpheli ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne gelen alkollü bir grup ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi otomobilden aldığı tabanca ile güvenlik görevlilerine ateş etmek istedi.

Silahın ateş almaması sonucu yaralanan olmazken zanlılar, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu zanlılar E.G, S.İ, A.İ. ve F.Ü gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırı girişimi çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



Öz Sağlık- İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Engin Erbaşaran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddeti kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Sağlıkta şiddet denildiğinde hepimizin canı ayrı ayrı yanıyor. Doktoru, hemşiresi, işçisi, memuru her biri için ayrı ayrı ama aynı tepkiyi veriyoruz. Mevzuatta palyatif olarak yapılan düzenlemelerin yetersizliği bir türlü uygulama birliğinin sağlanmaması, özellikle hastane özel güvenliklerinin olaylara müdahale sırasında savunmasız bırakılması, bu gözyaşlarını, bu acıları dindirmeyecek bir gerçektir. Sağlık çalışanları olarak artık sıra hangimizde diyerek geldiğimiz iş yerlerimizde huzurla endişesiz, verimli şekilde çalışacağımız günlerin gelmesini temenni ediyoruz."





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