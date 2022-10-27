Fransa'nın Garges-les-Gonesse kentinin Belediye Başkanı Jimenez'den Trabzon'a ziyaret:

TRABZON (AA) - Fransa'nın Garges-les-Gonesse şehrinin Belediye Başkanı Benoit Jimenez, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ataman ile görüşen Jimenez, ülkesinde ve şehrinde çok sayıda Trabzon ile Karadeniz hemşehri dernekleri bulunduğunu, kendisinin de Trabzonsporlu olduğunu belirtti.

Jimenez, Garges-les-Gonesse'de 2 binin üzerinde Türk vatandaşının yaşadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türk Belediye Başkan Yardımcımız ve Türk encümenlerimiz var. Güzel bir ilişkimiz ve diyaloğumuz var. 2023 yılında Garges-les-Gonesse şehrimizde, 24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliğini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu etkinliğe Karadeniz Bölgesi'nden olan ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızı da davet edeceğiz."

Ataman ise dünyanın her bölgesinde Trabzonlulara rastlanabileceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonlular her şeyi başarmak için tüm güçleriyle çalışırlar. Sizin ekibinizde de Trabzonlu hemşehrimizin olması da bunun bir göstergesidir. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan çok mutlu olduk. 24 Şubat Trabzon'un kurtuluşu etkinliğini Fransa'da, Paris'e 15 kilometre mesafede olan Garges-les-Gonesse şehrinizde gerçekleştirmek istemeniz bizi ayrıca gururlandırmıştır. Orada planladığınız etkinlikte biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Jimenez'in Trabzonsporlu olduğunu söylediğine dikkati çeken Ataman, "Bugün kravatının da bordo-mavi olduğunu görüyoruz. Şampiyon şehre kendisini tekrar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ataman, Jimenez ve beraberindekilere Vakfıkebir ekmeği hediye etti.

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