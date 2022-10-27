Trabzon'da bir kişi silahla yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da bir kişi tabancayla bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde A.S, Serkan K'ye tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Serkan K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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