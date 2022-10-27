Trabzon'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "cebir, tehdit ve hile yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.G. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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