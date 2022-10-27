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Trabzon'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA

Trabzon'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "cebir, tehdit ve hile yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.G. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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